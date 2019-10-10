Сринагар, Индия, , 21:29 — REGNUM Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди потребовала, чтобы ведущая оппозиционная партия страны «Индийский национальный конгресс» (ИНК) прояснила свою позицию по проблеме Кашмира. Об этом 10 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своём официальном аккаунте в Twitter «Бхаратия джаната парти» осудила недавнюю встречу главы британской Лейбористской партии Джереми Корбина с лидерами отделения ИНК в Великобритании. Ранее Джереми Корбин сообщил, что в ходе указанной встречи он обсудил со своими индийскими коллегами проблему нарушения прав и свобод человека в Кашмире. «Бхаратия джаната парти» заявила, что действия оппозиционеров позорят Индию, а ИНК придётся понести ответственность за их поступок. В свою очередь «Индийский национальный конгресс» утверждает, что упомянутая встреча не была согласована с партийных руководством в Индии.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось ограничить свободу собраний в регионе, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети интернет.