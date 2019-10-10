Нью-Дели, , 21:31 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин провел встречу с представителями оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК). По сообщению индийского новостного издания NDTV Khabar, встреча была посвящена проблеме Кашмира.

В своём аккаунте в Twitter Джереми Корбин написал: «Встреча с лидерами отделения ИНК в Великобритании прошла чрезвычайно плодотворно». По словам главы британских лейбористов, участники встречи пришли к выводу о необходимости деэскалации обстановки в Джамму и Кашмире, а также о прекращении нарушения прав и свобод человека в указанном регионе. Сообщается, что в данной встрече принял участие глава британского отделения ИНК и влиятельный политик Камал Дхаливал.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось ограничить свободу собраний в регионе, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет.