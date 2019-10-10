Осло, , 20:51 — REGNUM Политическое руководство Норвегии отказалось размещать на территори страны элементы системы BMD, предназначенной для противоракетной оороны старн НАТО, сообщает 10 октября телеканал TV2.

Кроме того, Норвегия отказывается закупать и интегрировать в свою оборонную систему радары и пусковые установки, формирующие систему противоракетной обороны BMD (ballistic missile defence).

По мнению правительства страны, это позволит избежать эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

«Более широко оценив политику безопасности, правительство решило, что Норвегия не станет приобретать датчики верхнего уровня и ракеты-перехватчики», — указано в тексте государственного бюджета Норвегии.

Напомним, летом 2018 года власти Норвегии заявил о своём желании разместить у границы с Россией дополнительное число военных США.

Тогда в МИД России это заявление назвали безответственным, вредящим двусторонним отношениям и разрушающим «атмосферу добрососедства и взаимного уважения».

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