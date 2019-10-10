Москва, , 20:49 — REGNUM В своих стратегических задачах Россия склонна ограничиваться в большей мере вопросами национальной обороны, не уделяя должного внимания поиску национальной идеи и образа будущего. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 октября заявил заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов на круглом столе на тему «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» в Общественной палате Российской Федерации.

«Опять пустили «Калибр», вот у нас «Авангарды», «Посейдоны», «Кинжал»… Это всё вчерашний день. Это всё индустриальное общество. В информационном обществе победа будет за теми, кто захватит умы и сердца. Умы и сердца захватываются не «Посейдонами» и «Авангардами», умы и сердца захватываются смыслами и кодами», — заявил Девятов.

Для этого России и нужен «мозговой центр» российско-китайского сотрудничества, подчеркнул он.

«Тогда мы без этих лицемерий создадим этот треугольник — потому что только в треугольнике происходят эти перемены. Только с тремя силами — вместе с американцами — даст возможности всем достойно в новый мировой порядок. Для этого нужно занять в нём место, а для этого нужно иметь собственный проект, и он назван — Большая Евразия», — добавил Девятов.

Круглый стол «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» был посвящён созданию неправительственного российско-китайского «мозгового центра» с участием ведущих экспертов обеих стран. Работа идёт в рамках в рамках проекта «Культурный пояс Великого чайного пути», согласно которому уже подписан ряд соглашений о партнёрстве между неправительственными организациями.