Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Правительство Дональда Трампа запретило послу Соединенных Штатов в Европейском союзе Гордону Сондленду давать показания перед комиссией Палаты представителей, которая занимается расследованием предполагаемого давления президента на украинские власти. Противники американского лидера надеются доказать, что Трамп хотел вынудить украинское правительство изучить предпринимательскую активность Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента и кандидата на пост главы США от партии демократов Джо Байдена, пишет испанское издание El Mundo.

Сондленд оказался замешан в «украинском скандале» из-за обмена электронными письмами с главным американским представителем на Украине Уильямом Б. Тейлором. Из писем следует, что посол в ЕС был осведомлен: требования прозрачности, предъявленные Трампом киевскому правительству, в реальности были механизмом, призванным заставить Украину инициировать расследование в отношении Хантера Байдена. Тейлор же в одном из посланий назвал американскую политику «безумием». На тот момент посол США в Киеве Мэри Йованович уже была смещена с должности из-за того, что противилась предполагаемому использованию дипломатических каналов в предвыборных целях.

Парадоксальным образом Сондленд — предприниматель, занимавшийся гостиничным бизнесом и не имевший никакого дипломатического опыта, зато направивший миллион долларов на празднование инаугурации Трампа — согласился предстать перед Палатой представителей в роли свидетеля. Между тем Сенат также хочет заслушать показания личного юриста президента и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, сыгравшего центральную роль в скандале. Это решение поддерживают не только демократы, но и республиканцы.