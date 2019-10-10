Москва, , 19:52 — REGNUM Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 октября заявил заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов на круглом столе на тему «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» в Общественной палате Российской Федерации.

«У русских (принцип): сила есть, ума не надо. У китайцев: если есть ум, зачем сила? На праздновании 70-летия со дня основания КНР китайцы провели парад и продемонстрировали, что сила есть. Но фактически-то о чём сказал Си Цзиньпин? Сказал, что у китайцев есть мировой глобальный проект. Называется — сообщество единой судьбы человечества. А у нас есть проект? Нет его», — заявил Девятов.

По его мнению, Россия и Китай более трёх веков смогли просуществовать в относительном мире и согласии. Сегодня же двум государствам необходимо найти не только экономическую или геополитическую основу для укрепления своих взаимоотношений, но и культурно-цивилизационную.

«Что вообще разделяет Россию и Китай по генотипу и архетипу? Генотип — это кровь и почва, она у нас разная. Архетип — язык и мышление, они у нас тоже разные. Поэтому отношения искренние могут строиться только на основе, которая выше этого — а это этика. А этика у нас одинаковая, конфуцианская и православная», — отметил эксперт.

Вопреки западному образу мысли, где частное ставится превыше общего, закон — выше справедливости, и в России, и в Китае многие мировоззренческие принципы основаны на общем фундаменте, отметил он, и это было залогом гармоничных отношений России с Востоком в прошлом.

«Всё работало без идеологий, которые бы скрепляли, без вероучений, которые бы скрепляли. Достаточно было этики», — отметил он.

Круглый стол «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» был посвящён созданию неправительственного российско-китайского «мозгового центра» с участием ведущих экспертов обеих стран. Работа идёт в рамках в рамках проекта «Культурный пояс Великого чайного пути», согласно которому уже подписан ряд соглашений о партнёрстве между неправительственными организациями.