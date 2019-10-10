Тирана, , 21:15 — REGNUM 10 октября глава комиссии по избирательной реформе в парламенте Албании Радина Хайдари пригласила оппозицию и все партии, не принимающие участие в работе парламента, внести свой вклад в разработку избирательной реформы.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, подготовка к избирательной реформе будет идти в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

Напомним, 24 сентября Бундестаг ФРГ принял документ, согласно которому если Албания не приступит к проведению избирательной реформе, ФРГ заблокирует начало переговоров ЕС с Албанией по первым двум главам.

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