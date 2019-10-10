Москва, , 19:43 — REGNUM В повестке российско-китайских отношений наблюдается абсолютное доминирование Пекина, и это вина российской стороны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 октября заявил заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов на круглом столе на тему «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» в Общественной палате Российской Федерации.

«Китайцы сказали: не было периода в отношениях лучше, чем сейчас. Наши официальные инстанции подхватили этот тезис и говорят то же самое. Но если отношения такие замечательные, то и делать больше ничего не надо», — заявил Девятов.

По его словам, в истории Китая и России были и лучше отношения, и много хуже. И период великой дружбы между КНР и СССР был коротким, но куда более искренним и плодотворным для обеих сторон.

«Мы вместе воевали в Корее против американцев. Это забыто. А сейчас о чём речь идёт? Ни в коем случае не говорить о том, что между Россией и Китаем существуют какие-то сложности. Почему? Потому что мы должны вместе противостоять американцам. Это можно услышать везде», — отметил он.

Круглый стол «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» был посвящён созданию неправительственного российско-китайского «мозгового центра» с участием ведущих экспертов обеих стран. Работа идёт в рамках в рамках проекта «Культурный пояс Великого чайного пути», согласно которому уже подписан ряд соглашений о партнёрстве между неправительственными организациями.