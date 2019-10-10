Симферополь, , 19:18 — REGNUM Россия в ближайшее время проведёт серьёзное усиление радиолокационного контроля воздушного пространства на южном направлении.

Части Южного военного округа должны получить новейшие сверхмощные дальнобойные радиолокационные станции «Ниобий-СВ» до конца 2019 года. Их получат подразделения сухопутных войск. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники в министерстве обороны РФ.

Данные РЛС работают в метровом диапазоне, поэтому они способны легко обнаруживать не только обычные летательные аппараты, но и самолёты-невидимки и ракеты, летящие на скорости, близкой к гиперзвуковой.

Таким образом, на радаре как на ладони можно будет увидеть американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и новейшие американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II — весь цвет так называемой «невидимой» авиации.

Дальность обнаружения целей РЛС «Ниобий-СВ» лежит в пределах от 5 до 500 километров. Максимальная высота обнаружения — 65 километров. Скорость целей может быть от 5 до 1500 метров в секунду. Одновременно радар может вести сопровождение до 300 целей.

РЛС размещается на четырёхосном автомобильном шасси повышенной проходимости. Запас хода составляет 500 километров. Время развёртывания системы и её свёртывания — в пределах 10−15 минут. В боевой расчёт входит 3 человека.

Ещё одна важная деталь — РЛС метрового диапазона производит только Россия, аналогов в мире нет.