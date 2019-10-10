Брюссель, 10 октября 2019, 21:23 — REGNUM 10 октября министр внутренних дел Албании Сандер Лешай встретился в Брюсселе со своим бельгийским коллегой Питером Де Кремом.
Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, министры обсудили процесс интеграции Албании в ЕС и открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, а также вопросы двустороннего политического сотрудничества и проблему нелегальной миграции.
Питер Де Крем высоко оценил успехи Албании на пути Европы и подчеркнул, что Бельгия поддерживает вступление Албании в ЕС и прикладывает немало усилий для того, чтобы убедить скептически настроенные страны ЕС одобрить начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией.
Напомним, вопрос о начале переговоров о вступлении Албании в ЕС решится на заседании совета Евросоюза 18 октября.
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