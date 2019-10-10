Анкара, , 18:05 — REGNUM Три человека погибли, ещё 52 получили ранения при обстрелах в Турции со стороны Сирии. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба мэрии турецкого города Акчакале, расположенного в районе границы.

Утверждается, что в результате обстрелов города Акчакале со стороны Сирии погибли двое взрослых и малолетний ребёнок. Среди погибших сотрудник администрации города, учитель и десятимесячный ребёнок. Ещё 52 человека получили ранения.

Отмечается, что все погибшие были местными жителями.

Напомним, о начале военной операции «Источник мира» в Сирии президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Целью операции было объявлено установление «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии. Для этого, как пояснил Эрдоган, турецкие войска уничтожат «террористический коридор», якобы создаваемый в Сирии курдами, которых в Турции считают террористами.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозе Тайипа Эрдогана государствам Евросоюза, осуждающим турецкую военную операцию в Сирии, пропустить в страны Европы всех беженцев с ближнего Востока.

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