Рига, , 16:52 — REGNUM Процесс ликвидации всех ступеней образования на русском языке в Латвии даже формально пройдёт без всякого участия представителей русскоязычного нацменьшинства. Такой вывод можно сделать из решения министра образования Илги Шуплински не включить ни одного представителя, предложенного русскими родителями, в новый состав консультативного совета по образованию, считает депутат Юрмальской думы, юрист Елизавета Кривцова. Об этом она заявила в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

Языковой закон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он является дискриминационным, он является неадекватным той цели, для которой он создается. Я сомневаюсь, что его можно оспорить в суде. Нужно показать, что этот орган — консультативный совет сейчас неадекватный. Он никого не представляет. Он не может быть официальным органом для консультаций», — цитирует слова Кривцовой латвийский новостной портал Mixnews.

«Родителей даже в качестве слушателей не пускают. Зато в совете есть чиновники, исследователи и представители 6% нацменьшинств — польское общество, еврейская община и ассоциация цыган. Где русская община, украинцы и белорусы, не понятно. Одним словом, никого этот совет не представляет», — написала она и на свой странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Латвии решились на ликвидацию не только среднего и высшего образования на русском языке, но и ликвидацию всех детских садов для русскоязычных. Население Латвии более чем на 35% состоит из русского нацменьшинства.