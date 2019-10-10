Рига, , 16:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Латвии сегодня, 10 октября, распространило заявление, в котором «настоятельно рекомендует» гражданам страны воздержаться от посещения границы Турции и Сирии, сообщает новостной портал Delfi. В Сирию рекомендовано не ездить в принципе «в связи с происходящими там военными действиями и напряженной ситуацией с безопасностью в Сирийской Арабской республике».

В случае необходимости гражданам Латвии рекомендовано образщаться за помощью в дипломатическое представительство прибалтийской республики в Анкаре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября боевые подразделения Турции начали новую военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира». Ранее сообщалось, что турецкие войска оккупировали две деревни рядом с городом Телль-Абъяд.