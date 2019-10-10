Минск, , 15:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Белоруссии глубоко озабочено ростом напряжённости на северо-востоке Сирии. Минск призывает стороны вооруженного противостояния немедленно вернуться к диалогу, говорится в заявлении, опубликованном 10 октября пресс-службой министерства.

Всем сторонам следует действовать согласно договорённостям, которые были достигнуты в ходе Астанинского процесса. Необходимо избегать действий, чреватых эскалацией ситуации, и в «экстренном порядке вернуться к диалогу» для урегулирования кризиса, отмечают в МИД.

В Минске также напомнили, что территориальная целостность Сирии — неотъемлемый фактор для восстановления и развития страны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции объявили о начале ввода своих сил в Сирию 9 октября. Операцию «Источник силы» осудили в ряде стран.

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