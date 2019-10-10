Анкара, , 15:51 — REGNUM Международный комитет Красного Креста предостерег Турцию от эскалации насилия на северо-востоке Сирии, об этом 10 октября сообщает на своей странице в Twitter глава организации в регионе Ближнего Востока Фабрицио Карбони.

Любое насилие в регионе, утверждают в гуманитарном учреждении, может нанести еще больший ущерб мирному населению.

«Мы изо всех сил будем стараться помочь десяткам тысячам людей, находящихся в сложной ситуации», — подчеркнул Карбони.

Как передавало ИА REGNUM, военные Турции продолжают боевые действия на территории соседнего государства. Агрессию Анкары осудило международное сообщество.

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