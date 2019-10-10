Приштина, , 15:40 — REGNUM 9 октября Альбин Курти, глава косовской партии «Движение за самоопределение», одержавшей победу на парламентских выборах 6 октября, рассказал о том, кто будет вести диалог Сербия-Косово после его вступления на пост премьер-министра.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что президент Косово Хашим Тачи допустил ошибку, согласившись на обмен территориями между Косово и Сербией, и подчеркнул, что в дальнейшем Тачи не будет играть никакой роли при переговорах.

«Этим диалогом буду руководить я, президент будет президентом. Он представитель иностранной политики, но не её творец», — заявил Курти.

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