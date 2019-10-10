Анкара, , 15:01 — REGNUM Вооруженные силы Турции оккупировали две деревни недалеко от сирийского города Телль-Абъяд, об этом 10 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Захват курдских деревень произошел в рамках военной операции «Источник мира», которую Турция начала после ухода с указанных территорий вооруженных сил США.

Указанной целью боевых действий является борьба с террористической угрозой, исходящей от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и курдских повстанцев.

Международное сообщество осудило Анкару, выразив озабоченность, что ее действия, наоборот, повлекут за собой возрождение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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