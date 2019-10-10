Братислава, , 15:00 — REGNUM Встреча в формате «пять плюс два» по урегулированию в Приднестровье, в которой участвуют представители Молдавии, Приднестровья, России, Украины и ОБСЕ, а также наблюдатели от США и ЕС, проходящая в Братиславе, прервана. Об этом 10 октября рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев.

«Участники братиславской встречи приняли решение «остановить часы». Это означает, что встреча не завершена и по взаимной договоренности будет продолжена в обозримом будущем, когда будут согласованы дата и место», — приводит ТАСС слова Губарева.

Также он рассказал, что причиной того, что встреча была прервана, стало то, что её участникам не удалось достичь компромисса в обсуждении.

Отметим, как сообщалось ранее, 9 октября, стало известно, что посредники на переговорах по урегулированию в Приднестровье проведут встречу в формате «пять плюс два» для активизации диалога между Приднестровьем и Молдавией, который приостановился во время молдавских выборных кампаний.