Душанбе, , 14:42 — REGNUM Вопросы улучшения отношения российских правоохранительных органов к трудовым мигрантам из Таджикистана обсудили министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и его таджикский коллега Рамазон Рахимзода на встрече в Москве 9 октября.

Кроме того, стороны затронули такую тему, как амнистия трудовых мигрантов из Таджикистана, которые включены в список лиц, для которых действует ограничение на въезд в Россию. Главы правоохранительных органов России и Таджикистана не обошли стороной вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, а также тему задержания лиц, находящихся в розыске, и задержание мигрантов российскими полицейскими в рамках законодательства.

Как подчёркивает таджикистанское госинформагентство «Ховар», на встрече было отмечено, что с каждым годом уменьшается количество преступлений, совершённых таджикистанцами в России в целом и в частности нарушений законодательства, связанных с оборотом наркотиков.

В конце встречи Рахимзода поблагодарил главу МВД России Колокольцева за оказываемую материальную и техническую помощь Таджикистану.