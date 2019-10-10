Копенгаген, , 15:35 — REGNUM Представитель Датской народной партии Пиа Кьерсгор во время заседания Фолькетинга поинтересовалась планами правительства относительно решения проблемы с центром для мигрантов-преступников, от строительства которого на острове Линдхольм нынешние власти отказались. Министр по делам иностранцев и интеграции Маттиас Тесфайе ответил, что альтернативы этому центру пока не найдено.

«Мы придумаем решение, поскольку, разумеется, мигранты, которые содержатся в подобных центрах, должны быть отправлены домой. Мы постараемся сделать так, чтобы таких элементов было выслано из страны как можно больше», — заявил глава датского интеграционного ведомства. В настоящее время осужденные мигранты-преступники, подлежащие экстрадиции, находятся в центре Кэрсховегор в центральной Ютландии — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Предыдущее правительство Дании планировало вовсе изолировать осужденных мигрантов и разместить их на отдельном острове Линдхольм. Однако нынешний министр по делам иностранцев и интеграции отказался от этой инициативы ввиду того, что на её осуществление пришлось бы выделить 110 млн долларов.