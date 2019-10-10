Вильнюс, , 14:23 — REGNUM В Литве во время ДТП 9 октября от полученных травм скончалась мать экс-посла ЕС в РФ, экс-главы МИД Литвы Вигаудаса Ушацкаса Лайма Ушацкене. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 октября, по официальному заключению литовской полиции, брат экс-дипломата Эугениюс Ушацкас находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Во время ДТП от также получил травмы. 86-летняя Ушацкене, которая находилась на пассажирском месте, скончалась на месте.

Сам экс-дипломат в интервью порталу 15min.ltзаявил, что по его сведениям, причиной аварии стал инсульт у его брата. При этом он усомнился в самой возможности определись опьянение у Эугениюса Ушацкаса так как после ДТП он находился без сознания.

После новости об аварии, по его словам, сердечный приступ пережил и его отец Раймундас Ушацкас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после неудачной попытки выставить свою кандидатуру на выборах президента Литвы весной 2019 года Вигаудас Ушацкас заявил об окончании политической карьеры и перешёл работать в авиакомпанию Avia Solutions Group.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-посол ЕС в РФ Ушацкас ушёл из политики в бизнес