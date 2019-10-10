Киев, , 14:17 — REGNUM Правоохранительные органы Украины и США могут объединить усилия для расследования дела компании Burisma, заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

«Приглашайте вашего генпрокурора объединиться с нашим, согласно с украинским законодательством, я не против, мы не хотим прятать любые дела, мы открыты», — ответил Зеленский американскому журналисту.

Напомним, членом совета директоров компании Burisma был сын бывшего вице-президента США и вероятного кандидата в президенты США Джозефа Байдена.

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Ранее Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo заявил, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет для расследования данного дела в рамках международного права и в соответствии с внутренним законодательством Украины.

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