Киев, 7 октября 2019, 16:12 — REGNUM Украине вредит втягивание украинской стороны в американские выборы. Об этом 7 октября в Киеве на брифинге заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Он заверил, что правоохранительные органы Украины проведут независимое расследование деятельности фирмы Burisma, членом совета директоров которой является сын вице-президента США Хантер Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября на брифинге в Киеве генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что генпрокуратура проводит аудит уголовных производств в отношении экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского, который основал газовую компанию «Бурисма Холдинг». По его словам, ГПУ может пересмотреть уголовное производство, в котором фигурирует Байден, и передать его на дорасследование. Рябошапка отметил, что «есть очень много преступлений, совершенных членами той команды».