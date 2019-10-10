Анкара, , 14:22 — REGNUM Более ста боевиков уничтожены в Сирии после начала турецкой операции «Источник мира». Об этом заявил 10 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

По его словам, 9 октября сначала действовала артиллерия, потом авиация, за ней в северную часть Сирии вошли наземные части. На текущий момент уничтожены «109 террористов», многие ранены или сдались в плен.

Эрдоган заявил также, что обвинения в атаках на мирное население — ложь и «черная пропаганда».

Напомним, турецкая операция на севере Сирии направлена против террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также Рабочей партии Курдистана, членов которой Анкара объявила террористами.

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