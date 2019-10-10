Луганск, , 14:19 — REGNUM Вторая попытка развести войска в районе города Золотое срывается по вине украинских вооруженных подразделений. Данное заявление 10 октября сделал перед журналистами руководитель представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

Танк ВСУ Т-72 Міністерство оборони України

Представитель ЛНР сообщил, что в ответ на пуск сигнальной ракеты, которая говорила о готовности отвести войска, со стороны украинских силовиков не последовало никакой реакции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат фракции «Слуга народа» Роман Костенко заявил, что с украинской стороны ведется подготовка к разведению войск в районе городов Золотое и Петровское.

В тот же день радикалы-националисты в Золотом провели митинг против отвода подразделений.