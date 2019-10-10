Кабул, , 13:54 — REGNUM 9 октября глава Независимой избирательной комиссии Исламской Республики Афганистан Маулана Мохаммад Абдула заявил, что предварительные результаты выборов президента страны, прошедших 28 сентября текущего года, скорее всего не будут оглашены в назначенную дату 19 октября.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Маулана Мохаммад Абдула опубликовал это заявление на своей официальной странице в социальной сети «Twitter».

Глава Независимой избирательной комиссии Афганистана заявил, что главной причиной предполагаемой задержки оглашения результатов является недостаточная скорость поступления данных с биометрических устройств, использовавшихся в ходе проведения президентских выборов.

Маулана Мохаммад Абдула добавил, что на данный момент Независимая избирательная комиссия получила окончательные данные с 14 тысяч биометрических устройств и предварительные данные с 22,4 тысяч устройств.

Глава Независимой избирательной комиссии Афганистана заявил, что всего необходимо обработать и внести в основную базу данные с 25 568 избирательных участков.