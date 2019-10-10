Амстердам, , 13:51 — REGNUM Министр иностранных дел Нидерландов Стэф Блок вызвал посла Турции для дачи объяснений относительно агрессии в Сирии, об этом 9 октября говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Кроме того, Блок резко негативно высказался относительно односторонних боевых действий, развязанных Анкарой против сирийских курдов.

«Нидерланды осуждают агрессию Турции на северо-востоке Сирии. Мы призываем Турцию отказаться от пути, по которому она идет», — подчеркивается в заявлении МИД страны.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции начали спецоперацию против курдских повстанцев в Сирии, воспользовавшись выводом американских войск с данных территорий.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Россия готова помочь диалогу Турции и Сирии