Тегеран, , 13:20 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Ирана выступило с требованием к Турции о выводе вооруженных сил этой страны из Сирии. Соответствующее заявление 10 октября опубликовано на официальном сайте иранского внешнеполитического ведомства.

«МИД Ирана, выражая обеспокоенность военными действиями Турции на сирийской территории и <…> подчеркивает необходимость срочного прекращения атак и вывода турецких военных с территории Сирии», — говорится в заявлении МИД Ирана.

Также в нем выражается опасение, что военное вторжение Турции создаст серьезную опасность для гражданских лиц, находящихся в районах столкновений.

Напомним, ранее в столкновениях между формированиями курдских «Сил демократической Сирии» с турецкими войсками возле сирийского города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке погибли 14 военнослужащих Турции.