Брюссель, , 12:56 — REGNUM Страны-члены Европейского союза призвали Турцию прекратить односторонние боевые действия на территории Сирии, об этом 9 октября говорится в заявлении, подписанном 28 странами содружества.

«Евросоюз призывает Турцию прекратить односторонние военные действия», — отмечается в заявлении.

С точки зрения официального Брюсселя так называемая зона безопасности, ставшая предлогом для агрессии в Сирии, вряд ли будет отвечать нормам международного права, а также способствовать возвращению беженцев из Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на север Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. Агрессия Анкары вызвала беспокойство у международного сообщества, выразившего опасение относительно возрождения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на указанных территориях.

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