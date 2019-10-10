Великий Новгород, , 12:48 — REGNUM Бывший заместитель мэра Великого Новгорода Евгений Кузиков, отправленный в отставку в сентябре 2019 года, назначен исполняющим обязанности генерального директора муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, Кузиков приступил к работе в новой должности с 7 октября.

С 2018 года генеральным директором МУП «Теплоэнерго» был Владимир Дараселия.

Напомним, в 2016 году МУП «Теплоэнерго» было передано в концессию как убыточное предприятие. Согласно концессионному соглашению, заключённому между администрацией Великого Новгорода и ООО «ТК «Новгородская», организация-концессионер получила на 25 лет 132 объекта теплоснабжения, 38 из которых обязуется модернизировать.

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Евгений Кузиков, будучи в тот момент депутатом думы Великого Новгорода от партии «Справедливая Россия», критиковал заключение концессионного соглашения. На посту вице-мэра с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года он занимался вопросами ЖКХ.

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С 25 сентября 2019 года эту сферу в администрации Великого Новгорода курирует новый заместитель мэра — Владимир Еремин.

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