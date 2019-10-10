Тегеран, , 12:36 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, ссылаясь на нарушения Вашингтоном прав мусульман во всём мире, осудил санкции США против 28 китайских компаний, предположительно участвующих в притеснениях уйгуров на северо-востоке КНР.

По словам Аббаса Мусави, США не имеют права никого осуждать за жестокость к мусульманам, потому что сами активно их истребляют несколько десятков лет, особенно на Ближнем Востоке. «Вашингтон давно занимается уничтожением мусульман и, кажется, теряет свой моральных дух», — отметил дипломат.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты ввели санкции против 28 китайских компаний, которые Вашингтон подозревает в «нарушении прав человека» и преследовании мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.