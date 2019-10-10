Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Процессу, который начнется 10 октября в Тбилисском городском суде по делу об отмывании незаконных доходов, главные фигуранты этого дела придают большое значение и созывают в суд всех своих болельщиков, дабы осудить реального правителя Грузии — председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

Соответствующее заявление накануне процесса на своей странице в соцсети Facebook опубликовал учредитель общественного движения «Лело», совладелец и соучредитель АО «ТВС Банк» Мамука Хазарадзе.

«Дело, за основу которого было положено совершенно абсурдное обвинение в так называемом «отмывании денег», завтра переместится в присвоенный режимом Бидзины Иванишвили суд. Шитое белыми нитками дело, сфабрикованное бездипломным генеральным прокурором Шалвой Тадумадзе, не имеет ничего общего ни с законом, ни с правом, ни со здравым смыслом! Завтра начинается этот процесс, но это будет не процесс над Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, это будет процесс над Бидзиной Иванишвили!» — написал Хазарадзе за день до начала судебного слушания возбужденного против него и его соратника уголовного дела.

Для большего общественного резонанса Хазарадзе призвал прийти на этот процесс всех — СМИ, неправительственные организации, представителей международных организаций и рядовых граждан.

Отметим, что отношение к банкирам, в частности, к Мамуке Хазарадзе, в грузинском обществе двойственное. У него есть сторонники, но немало противников, особенно среди тех людей, которым для получения банковского кредита на достаточно жестких условиях и под высокие проценты вначале пришлось заложить свое имущество, а затем и распрощаться с ним.

«Скольких ты (Хазарадзе) оставил без жилья? А теперь ты созываешь народ себе на помощь?» — написал в комментариях в этому посту банкира один из пострадавших.

Мамука Хазарадзе долгое время считался «конформистом» и успешно вел свою разнообразную предпринимательскую деятельность при правлении Шеварднадзе, Саакашвили и в первые годы правления «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Напряжение в отношениях с властями появилось у Хазарадзе после отставки считавшегося его другом премьера Георгия Квирикашвили. Служба финансового мониторинга выявила совершенные Хазарадзе и Джапаридзе еще в 2007—2008 годы сделки с признаками «отмывания незаконных доходов» на сумму до$17 млн, а главная прокуратура Грузии возбудила по этим сделкам уголовное дело и потребовала применения к банкирам меры пресечения в виде заключения под стражу или выплаты залога на сумму 1 млн лари. Суд удовлетворил требование прокуратуры и взыскал с обоих банкиров по 700 тысяч лари.

На фоне проходившего расследования Хазарадзе заявил о намерении заняться политикой, а 12 сентября учредил общественное движение под названием «Лело», на основании которого в дальнейшем собирается создать партию и принять участие в предстоящих в будущем году парламентских выборах.

Одной из причин, по которой нынешняя власть возбудила против него уголовное дело, Мамука Хазарадзе назвал проект строительства глубоководного порта в Анаклии, для которого еще при премьере Квирикашвили банкир учредил «Консорциум развития Анаклии». Обвинения Хазарадзе моментально подхватила оппозиция и обвинила Иванишвили в срыве строительства этого важнейшего стратегического объекта.