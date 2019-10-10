Тбилиси, 10 октября 2019, 12:17 — REGNUM Процессу, который начнется 10 октября в Тбилисском городском суде по делу об отмывании незаконных доходов, главные фигуранты этого дела придают большое значение и созывают в суд всех своих болельщиков, дабы осудить реального правителя Грузии — председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.
Соответствующее заявление накануне процесса на своей странице в соцсети Facebook опубликовал учредитель общественного движения «Лело», совладелец и соучредитель АО «ТВС Банк» Мамука Хазарадзе.
Для большего общественного резонанса Хазарадзе призвал прийти на этот процесс всех — СМИ, неправительственные организации, представителей международных организаций и рядовых граждан.
Отметим, что отношение к банкирам, в частности, к Мамуке Хазарадзе, в грузинском обществе двойственное. У него есть сторонники, но немало противников, особенно среди тех людей, которым для получения банковского кредита на достаточно жестких условиях и под высокие проценты вначале пришлось заложить свое имущество, а затем и распрощаться с ним.
Мамука Хазарадзе долгое время считался «конформистом» и успешно вел свою разнообразную предпринимательскую деятельность при правлении Шеварднадзе, Саакашвили и в первые годы правления «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Напряжение в отношениях с властями появилось у Хазарадзе после отставки считавшегося его другом премьера Георгия Квирикашвили. Служба финансового мониторинга выявила совершенные Хазарадзе и Джапаридзе еще в 2007—2008 годы сделки с признаками «отмывания незаконных доходов» на сумму до$17 млн, а главная прокуратура Грузии возбудила по этим сделкам уголовное дело и потребовала применения к банкирам меры пресечения в виде заключения под стражу или выплаты залога на сумму 1 млн лари. Суд удовлетворил требование прокуратуры и взыскал с обоих банкиров по 700 тысяч лари.
На фоне проходившего расследования Хазарадзе заявил о намерении заняться политикой, а 12 сентября учредил общественное движение под названием «Лело», на основании которого в дальнейшем собирается создать партию и принять участие в предстоящих в будущем году парламентских выборах.
Одной из причин, по которой нынешняя власть возбудила против него уголовное дело, Мамука Хазарадзе назвал проект строительства глубоководного порта в Анаклии, для которого еще при премьере Квирикашвили банкир учредил «Консорциум развития Анаклии». Обвинения Хазарадзе моментально подхватила оппозиция и обвинила Иванишвили в срыве строительства этого важнейшего стратегического объекта.