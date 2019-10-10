Тегеран, , 11:13 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет сопротивляться «экономическому терроризму» и любому другому внешнему давлению до тех пор, пока враги не разочаруются в своих силах. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Хасан Рухани Иван Шилов © ИА REGNUM

Иранский лидер сделал заявление в ходе встречи с руководством службы иранской внешней разведки. «Враги Ирана могут официально не признавать, что стратегия максимального давления на Иран провалилась, однако данный факт очевиден, и им лучше отказаться от данного подхода во внешней политике», — отметил Хасан Рухани.

По словам политика, против Ирана объединились сразу несколько государств, организаций и террористических формирований, однако народ приложил достаточно усилий, чтобы не позволить себя унизить. «Точка кипения врагов скоро будет достигнута», — подчеркнул Хасан Рухани.