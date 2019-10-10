Турецкая Республика, , 10:46 — REGNUM Антитеррористическая операция «Источник мира», которую Турция начала на территории Сирии, продвигается в соответствии с намеченными планами. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Читайте также: Курды заявили о недостатке тяжелого оружия для борьбы с турецкой техникой

«Операция «Источник мира» продолжается как запланировано вблизи границы, где пытаются гнездиться террористы», — написал политик в Twitter, разместив сообщения сразу на двух языках — турецком и английском.

Октай подчеркнул, что Турция, действуя в рамках международного права и «права на самооборону», закреплённого в Уставе ООН, полна решимости «осушить болото террора, угрожающее нашим границам и представляющее угрозу всему миру» и ожидает от мирового сообщества той же решимости в борьбе с террористическими организациями.

Также по теме: Кувейт осудил агрессию Турции против курдских повстанцев в Сирии

«Единственной целью операции является разрушение зоны, подконтрольной террористам у южных границ Турции и обеспечение добровольного возвращения сирийцев в свои дома», — отметил политик, подчеркнув, что приоритетом Анкары является «безопасность мирного населения Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившей название «Источник мира», в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Её целью является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирия: турецкие военные снова обстреливают Рас-эль-Айн