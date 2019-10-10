Нью-Дели, , 10:29 — REGNUM Влиятельный деятель оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) и депутат парламента Индии Маниш Тевари заявил, что премьер-министру Индии Нарендре Моди следует пристально следить за ситуации в китайском Тибете и Гонконге. Об этом 10 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Нарендра Моди Kremlin.ru

В своём аккаунте в Twitter Маниш Тевари подчеркнул: «Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай внимательно наблюдает за развитием ситуации в индийском Джамму и Кашмире. В таком случае Нарендре Моди и министерству иностранных дел Индии следует напомнить господину Си, что Индия следит за нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Тибете, а также за уничтожением демократии в Гонконге». По сообщению издания NDTV Khabar, таким образом оппозиция Индии выразила поддержку Нарендры Моди в преддверии индийско-китайского неформального саммита.

Напомним, что 11−12 октября Нарендра Моди и Си Цзиньпин встретятся на втором неформальном саммите, который пройдёт в индийском прибрежном городе Махабалипураме (также известен как Мамаллапурам), штат Тамилнад.