Каир, , 09:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Египта призвало страны-члены Лиги арабских государств к экстренному заседанию в связи с вторжением Турции в Сирию, об этом 10 октября сообщает Al Arabia.

«Египет самым решительным образом осуждает агрессию Турции на сирийской территории», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также дипломаты подчеркивают, что действия Турции нарушают суверенитет «братского арабского государства».

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, воспользовавшись решением США вывести свои войска с территории страны, прикрывавшие позиции курдских повстанцев.

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