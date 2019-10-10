Копенгаген, , 11:43 — REGNUM Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила финансовому комитету Фолькетинга, что правительство откажется от IT-системы контроля воздушных операций НАТО. Эта система должна была быть введена в эксплуатацию в 1994 году и сменить ранее используемую странами НАТО систему 1960-х гг.

«Мы построили бункеры и другие объекты, однако разработка программного обеспечения так и не была завершена, и в итоге оно устарело», — заявил военный аналитик Ханс Петер Микаэльсен из Центра военных исследований при Копенгагенском университете. Поддержание работы системы в совокупности обошлось датскому бюджету в 14 млн долларов, остальные 70 млн выплачивались другими государствами-членами Североатлантического альянса — об этом сообщает информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

По словам министерство обороны Дании, система должна была использоваться в качестве средства управления всеми воздушными операциями НАТО. С 1998 года Фолькетинг выделил на строительство и поддержание системы 14 млн долларов.

Несмотря на то, что Дания откажется от введения системы на своей территории, страна все равно продолжит поддерживать этот проект в других государствах НАТО, среди которых многие согласились в дальнейшем совершенствовать систему.