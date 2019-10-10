Киев, , 09:10 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков высказался за снижение проходного барьера в парламент с 5% до 2−3%. Об этом он заявил 9 октября в интервью «Интерфакс Украина».

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопрос дискуссионный. Но я считаю, что проходной барьер должен быть меньше, чем 5%… Мне кажется, лучше, когда всё-таки проходной барьер будет меньше — 3% или 2%. Чтобы новые политические силы могли попасть в Раду», — рассказал Разумков.

Он отметил, что не работает над новым избирательным кодексом, и поэтому не знает, каким в итоге будет проходной барьер.

Напомним, ранее Разумков заявил, что намерен сложить с себя полномочия главы пропрезидентской партии «Слуга народа», поскольку не может совмещать их с руководством Верховной радой.

Как сообщал ресурс «Обозреватель», вероятным преемником Разумкова может стать первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

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