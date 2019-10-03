Киев, , 08:25 — REGNUM Новым главой украинской парламентской партии «Слуга народа» может стать первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа, сообщил 2 октября ресурс «Обозреватель».

По её словам, Корниенко — «наивероятнейший вариант».

Пидласа напомнила, что нынешний глава партии Дмитрий Разумков хочет сложить полномочия, поскольку не может совмещать партийную работу с обязанностями спикера Верховной рады. Она также отметила, что не слышала других фамилий вероятного главы партии, помимо Корниенко.

По словам парламентария, окончательно решение о новом главе партии будет принято на съезде «Слуги народа», который пройдёт в конце октября.

Как сообщало информационное агентство «УНИАН», ранее Разумков заявил о планах уйти в отставку. Он отметил, что будет занимать другую должность в партийной структуре. Его преемник должен подготовить партию к местным выборам, которые пройдут в 2020 году, а этим нельзя эффективно заниматься, будучи спикером Верховной рады.

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