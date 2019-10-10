Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM Казахстанский политолог и китаевед Константин Сыроежкин приговорен к 10 годам колонии особого режима с последующим лишением гражданства. Об этом написал правозащитник Галым Агелеуов на своей странице в Facebook.

По его словам, политолог не признал своей вины, но отказался подавать апелляционную жалобу. Правозащитник напомнил, что Сыроежкин был арестован в феврале 2019 года по подозрению в государственной измене.

Отметим, Константин Сыроежкин является главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики с 2006 года. Является также почетным профессором Синьцзянского университета.