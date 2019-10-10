Нью-Йорк, США, , 04:27 — REGNUM Арабо-курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) благодаря военным действиям Турции на северо-востоке Сирии передала американской стороне членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), британцев Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха, сообщает телекомпания CNN.

Передача террористов состоялась 9 октября. Американские военные переправят двух членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в США для привлечения к ответственности.

Коти и Эльшейх были участниками террористического квартета под названием Beatles, являющегося частью ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этой «исламистской четвёрке» вменяют в вину убийство 27 пленных, в число которых вошли журналисты из США Джеймс Фоули и Стивен Сотлофф. Группа террористов, бывших жителей столицы Великобритании, была названа в честь Beatles из-за британского акцента.

Главарь группы Мухаммед Эмвази («Джихади Джон») был уничтожен в результате авиаудара четыре года назад. Другой член Beatles Эйн Дэвис находится в турецкой тюрьме.

Коти и Эльшейх были пленены в январе 2018 года отрядом СДС, которых поддерживали американцы. До сих пор Великобритания и США вели переговоры о депортации террористов в тюрьму на военной базе Гуантанамо.

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