Анкара, , 02:15 — REGNUM Турция нанесла воздушный удар по тюрьме на севере Сирии, где содержатся боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил Центр координации и военных операций курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) на официальной странице в Twitter.

«Одна из тюрем, где содержатся заключенные боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попала под авиаудар Турции», — говорится в сообщении.

Центр также отмечает, что Турция стремится подорвать весь успех борьбы курдов против террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно заявлениям министерства обороны Турции, турецкие войска за первый день операции «Источник мира» нанесли удары по 181 объекту на северо-востоке Сирии. Отмечалось, что удары наносились как с воздуха, так и артиллерией.

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