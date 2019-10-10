Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Соединенные Штаты не давали разрешения на проведение военной операции Турцией на севере Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters.

При этом Помпео подчеркнул, что беспокойство Анкары по поводу безопасности на сирийско-турецкой границе является «справедливым». Он добавил, что в связи с этим президент США Дональд Трамп и принял решение об отводе американских войск из района боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября состоялись телефонные переговоры госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Содержание разговора в настоящее время пока не известно.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Турции и Помпео поговорили на фоне военной операции в Сирии