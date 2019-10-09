Брюссель, , 23:42 — REGNUM Военная операция Турции на территории Сирии приведёт к новым гуманитарным катастрофам и сорвёт политическое урегулирование конфликта, заявил 9 октября министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс.

В коммюнике бельгийского МИД, распространенном вечером 9 октября, глава МИД Бельгии сообщил, что Брюссель присоединяется к инициативе срочного обсуждения турецкой военной операции в Совете Безопасности ООН.

Дидье Рейндерс заявил, что «военного решения сирийского конфликта нет и только политический процесс является его надежным решением».

Кроме того, глава МИД Бельгии подчеркнул, что турецкая военная операция негативным образом отразится на борьбе коалиции против исламистских террористических групп.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Вечером 9 октября началась сухопутная фаза этой операции.

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