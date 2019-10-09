Берлин, , 22:36 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обещала ему попытаться договориться с российским лидером Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном о дате проведения «нормандского саммита». Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба президента Украины Зеленского.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе разговора Меркель подчеркнула, что Германия по-прежнему всемерно поддерживает Украину на пути к установлению мира в Донбассе. Также Меркель и Зеленский заявили, что все условия для проведения саммита в «нормандском формате» якобы выполнены.

Германский канцлер обещала Зеленскому, что попытается договориться с руководством России и Франции о дате проведения саммита «нормандской четверки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с саммитом остается в подвешенном состоянии, так как российская сторона требует выполнения ряда условий для его проведения. Одним из этих условий было разведение противоборствующих сил в Донбассе. Разведение было сорвано сегодня украинской стороной.