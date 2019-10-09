Москва, , 20:44 — REGNUM Установление мира в Донбассе чревато для Украины отделением западных областей. Об этом заявил политолог Араик Степанян в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Галичина кровно заинтересована не допустить мира на Украине. Если мир будет, то запомните: на Галичине начнутся сепаратистские движения по выходу из состава Украины», — заявил эксперт.

Относительно срыва разведения войск на Донбассе 9 октября эксперт высказал мнение, что этот процесс был организован президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению политолога, украинский лидер понимал, что против урегулирования конфликта на Донбассе будут выступать украинские радикалы. Поэтому он сделал так, чтобы этот процесс возглавили неонацисты, подконтрольные министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Тем самым Зеленский не даёт своим оппонентам возглавить протестную волну.

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