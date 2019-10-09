Африн, Сирия, , 19:45 — REGNUM «Сирийские демократические силы» (СДС) сообщают, что турецкая армия атаковала 16 их позиций на северо-востоке Сирии, 9 октября передает агентство Associated Press.

Курды Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно заявлению СДС, артиллерия и ВВС Турции нанесли удары на расстоянии до 50 километров от сирийско-турецкой границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале полномасштабной военной операции на северо-востоке Сирии.

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