Брюссель, , 17:56 — REGNUM Евросоюз не будет оплачивать проект Турции по организации «безопасной зоны» для беженцев на севере Сирии, заявил 9 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в связи с началом турецкого военного вторжения на территорию Сирии.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию «Источник мира», начатую Анкарой на сирийской территории.

«У Турции есть проблемы с безопасностью на границе с Сирией. Тем не менее я призываю Турцию и других акторов проявить сдержанность и остановить начатые операции. Эта военная акция не ведёт к хорошим итогам», — заявил Юнкер.

Кроме того, глава Еврокомиссии подчеркнул, что Анкаре не стоит рассчитывать на финансирование от Брюсселя в деле переселения беженцев в «безопасную зону», которую планируется создать на северо-востоке Сирии.

Напомним, Евросоюз финансово помогает Турции в ситуации массового наплыва беженцев из Сирии и с Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии, о чём официально объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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