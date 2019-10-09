Горожане, пришедшие на голосование за новое место для храма Святой Екатерины, получат в подарок памятные монеты. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 18:02 — REGNUM По информации агентства, монеты будут посвящены Святой Екатерине. Подарки вручат каждому участнику опроса независимо от варианта, который будет выбран человеком на голосовании.

По словам главы горизбиркома Вадима Антошина, раздача подарков проходит в рамках законодательства — в законе о местном самоуправлении и соответствующем положении гордумы нет запретов на раздачу сувениров участникам опроса.

Напомним, опрос о храме Святой Екатерины пройдёт 13 октября 2019 года.

Ранее представитель движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина призвала передать ей сувениры, связанные с предстоящим опросам. Общественники планируют организовать экспозицию, связанную с борьбой за сквер, где чуть не построили храм Святой Екатерины.

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