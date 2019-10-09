Луганск, , 17:10 — REGNUM Вооруженные силы Украины пропустили через контрольно-пропускной пункт в Кременном (оккупированная украинскими войсками часть Луганской Народной Республики) вооруженную колонну националистов, которые намерены сорвать и в итоге сорвали разведение войск в районе населенного пункта Золотое. Об этом сегодня, 9 октября, сообщают украинские СМИ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что на заседании Контактной группы в Минске была достигнута договоренность о том, что в районе населенных пунктов Золотое и Петровское будут разведены противоборствующие силы. Это было одним из условий для проведения саммита в «нормандском формате» на высшем уровне.

Однако сразу после того, как было объявлено об этой договоренности, радикальные элементы на Украине заявили, что президент страны Владимир Зеленский якобы сдает национальные интересы Украины и они не дадут ему это сделать.

Разведение сил в районе Золотого должно было начаться сегодня, однако ещё накануне вооруженные отряды украинских радикалов начали сосредотачиваться в районе Золотого. Сегодня радикалы выдвинулись непосредственно на позиции украинских войск, но сперва были остановлены на КПП. Там произошла небольшая перестрелка, после которой вооруженные радикалы смогли продвинуться на позиции.